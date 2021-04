CAF Confederation Cup Fixtures

CAF Confederation Cup matchday 4 fixtures Sunday (all kickoff times GMT):

Group A

At Soweto, South Africa

Orlando Pirates (RSA) v Al Ahly Benghazi (LBA) 1600

At Setif, Algeria

Entente Setif (ALG) v Enyimba (NGR) 1900

Standings (played, won, drawn, lost, goals for, goals against, points)

Enyimba 3 2 0 1 5 4 6

Pirates 3 1 2 0 2 1 5

Benghazi 3 1 1 1 2 2 4

Setif 3 0 1 2 1 3 1

Group B

At Garoua, Cameroon

Coton Sport (CMR) v NAPSA Stars (ZAM) 1300

At Tizi Ouzou, Algeria

JS Kabylie (ALG) v Renaissance Berkane (MAR) 1900

Standings

Coton 3 2 0 1 3 1 6

Kabylie 3 1 2 0 3 2 5

Berkane 3 1 1 1 2 2 4

NAPSA 3 0 1 2 2 5 1

Group C

At Sfax, Tunisia

CS Sfaxien (TUN) v Etoile Sahel (TUN) 1600

Playing Monday

At Porto-Novo, Benin

Salitas (BUR) v Jaraaf (SEN) 1300

— Ouagadougou venue used by Salitas does not meet international standards

Standings

Sfaxien 3 1 2 0 2 1 5

Etoile 3 1 1 1 2 1 4

Jaraaf 3 1 1 1 3 3 4

Salitas 3 1 0 2 1 3 3

Group D

At Ndola, Zambia

Nkana (ZAM) v Namungo (TAN) 1300

At Cairo

Pyramids (EGY) v Raja Casablanca (MAR) 1900

Standings

Raja 3 3 0 0 5 0 9

Pyramids 3 2 0 1 5 2 6

Nkana 3 1 0 2 1 5 3

Namungo 3 0 0 3 0 4 0

Note: Group winners and runners-up qualify for quarter-finals

