Nominees For 14th Headies Awards (Full List)

The organizers of Headies awards have released the full list of nominees for the 2020 award show, aimed at rewarding excellence in the Nigerian music and creative industry. The 14th edition of the award show reviews songs from July 2019 to September 2020.
Davido, Wizkid, Burna Boy, Mayorkun, and Tiwa Savage are nominated artists in the “Artist of the Year” category while the much anticipated “Next Rated” category includes Tems, Omah Lay, Oxlade, and Bella Shmurda.
See the full list of nominees:
BEST RECORDING OF THE YEAR
- OZYMANDIAS – BRYMO
- SMILE – WIZKID FEAT. HER
- WONDERFUL – BURNA BOY
- DREAMER – FIREBOY DML
- GHOST TOWN – WURLD
PRODUCER OF THE YEAR
- PHEELZ – ‘BILLIONAIRE’ BY TENI
- SPAX – ‘AWAY’ BY OXLADE
- KEL P – ‘PULL UP’ BY BURNA BOY
- SARZ – ‘MAD’ BY SARZ & WURLD
BEST RAP ALBUM.
- GOD’S ENGINEERING – AQ
- ILLY CHAPO X – ILLBLISS
- YPSZN2 – PSYCHO YP
- CULT! – PAYBAC IBORO
- THE ERIGMA II – ERIGGA
BEST R&B ALBUM
- LAUGHTER, TEARS AND GOOSEBUMPS – FIREBOY DML
- I LIKE GIRLS WITH TROBUL – SARZ & WURLD
- KING – PRAIZ
- BOO OF THE BOOLESS – CHIKE
- CELIA – TIWA SAVAGE
BEST ALTERNATIVE ALBUM
- YELLOW – BRYMO
- LUCID – ASA
- THE LIGHT – BEZ
- PIONEERS – DRB LASGIDI
- ROOTS – THE CAVEMEN
BEST POP ALBUM
- APOLLO – FIREBOY DML
- AFRICAN GIANT – BURNA BOY
- A GOOD TIME – DAVIDO
- WOMAN OF STEEL – YEMI ALADE
- AFRO POP VOL. 1 – ADEKUNLE GOLD
BEST MUSIC VIDEO
- ELI – FIREBOY BY CLARENCE PETERS
- 1 MILLI – DAVIDO BY DIRECTOR K
- SMILE – WIZKID BY MEJI ALABI
- BILLIONAIRE – TENI BY TG OMORI
- SHEKERE – YEMI ALADE BY OVIE ETSEYATSE
BEST R&B SINGLE
- UNDER THE SKY – PRAIZ
- DUDUKE – SIMI
- MAD – SARZ & WURLD
- BAD INFLUENCE – OMAH LAY
- TATTOO – FIREBOY DML
- DANGEROUS LOVE – TIWA SAVAGE
BEST COLLABORATION
- KNOW YOU – LADIPOE FEAT. SIMI
- NOBODY – DJ NEPTUNE FEAT. JOEBOY & MR. EAZI
- SWEET IN THE MIDDLE – DAVIDO FEAT. NAIRA MARLEY, ZLATAN & WURLD
- DON’T CALL ME BACK – JOEBOY FEAT. MAYORKUN
- TOTORI – ID CABASA FEAT. WIZKID & OLAMIDE
- GET THE INFO – PHYNO FT FALZ & PHENOM
BEST RAP SINGLE
- OGB4IG – REMINISCE
- SHUT UP – BLAQBONEZ
- COUNTRY – ILLBLISS
- GET THE INFO – PHYNO, FALZ & PHENOM
- BOP DADDY – FALZ FEAT. MS. BANKS
BEST VOCAL PERFORMANCE (Male)
- WURLD – GHOST TOWN
- CHIKE – FORGIVE
- PRAIZ – UNDER THE SKY
- .COHBAMS – PLENTI
- NONSO AMADI – WHAT MAKES YOU SURE
- JOHNNY DRILLE – COUNT ON YOU
BEST VOCAL PERFORMANCE (Female)
- SIMI – NO LONGER BENEFICIAL
- LINDSEY ABUDEI – ONE ON THE OUTSIDE
- NINIOLA – ADDICTED
- J-DESS – CHI EFO
- YEMI ALADE – LAI LAI
- IMANSE – AJALA
HEADIES REVELATION
- VICTOR AD
- FIREBOY DML
- JOEBOY
- TENI
- REMA
- CHIKE
LYRICIST ON THE ROLL
- AQ – EUNICE
- BLAQBONEZ – DEFINE RAP 2
- MI ABAGA – TRINITY
- ILLBLISS – COUNTRY
- PHENOM – GET THE INFO
- PHYNO – SPEAK LIFE
BEST STREET-HOP ARTISTE
- NAIRA MARLEY & YOUNG JOHN – MAFO
- MAYORKUN – GENG
- REMINISCE FEAT. OLAMIDE & NAIRA MARLEY – INSTAGRAM
- RUDEBOY – AUDIO MONEY
- IVD & ZLATAN – BOLANLE
- OLAMIDE – PAWON
BEST ‘ALTERNATIVE’ SONG
- CORNER – LADY DONLY FEAT. VANJESS & THE CAVEMEN
- I WONDER – MOELOGO
- BITTER – DEENA ADE
- ANITA – THE CAVEMEN
- MONEY DEVOTION – GBASKY
- GOD SAVE THE QUEEN – OLU
ALBUM OF THE YEAR
- AFRICAN GIANT – BURNA BOY
- APOLLO – FIREBOY DML
- AFRO POP VOL. 1 – ADEKUNLE GOLD
- YELLOW – BRYMO
- BOO OF THE BOOLESS – CHIKE
AFRICAN ARTISTE RECOGNITION
- MASTER KG
- KUAMI EUGENE
- SAUTI SOL
- SHAATA WALE
- STONEBWOY
HEADIES’ VIEWER’S CHOICE
- DAVIDO
- OMAH LAY
- BURNA BOY
- FALZ
- FIREBOY DML
- MAYORKUN
- DJ NEPTUNE
- WIZKID
ROOKIE OF THE YEAR:
- OLAKIRA
- ALPHA P
- JAMOPYPER
- ZINOLEESKY
- BAD BOY TIMZ
BEST POP SINGLE
- BILLIONAIRE – TENI
- NOBODY – DJ NEPTUNE FEAT. JOEBOY & MR. EAZI.
- LADY – REMA
- FEM – DAVIDO
- JORO – WIZKID
- SKELETUN – TEKNO
SONG OF THE YEAR
- FEM – DAVIDO
- NOBODY – DJ NEPTUNE FEAT. JOEBOY & MR. EAZI
- JORO – WIZKID
- MAFO – NAIRA MARLEY
- DUDUKE – SIMI
NEXT RATED
- TEMS
- OMAH LAY
- OXLADE
- BELLA SHMURDA
ARTISTE OF THE YEAR
- BURNA BOY
- DAVIDO
- WIZKID
- MAYORKUN
- TIWA SAVAGE
SONGWRITER OF THE YEAR:
- SIMISOLA BOLATITO OGUNLEYE (SIMI – DUDUKE)
- ADEDAMOLA ADEFOLAHAN (FIREBOY DML DML – DREAMER)
- DAMINI OGULU (BURNA BOY – WAY TOO BIG)
- STANLEY OMAH DIDIA (OMAH LAY – BAD INFLUENCE)
- SADIQ ONIFADE (WURLD – GHOST TOWN)
- ADEKUNLE KOSOKO (1 MILLI)
HALL OF FAME
KING SUNNY ADE
SPECIAL RECOGNITION:
EEDRIS ABDULKAREEM
TIMAYA
(Bellanaija)
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