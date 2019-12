Nigerian Navy Recruitment: Full Names Of Successful Candidates, Dates For Interview

The Nigerian Navy says it has released the list of successful candidates for Direct Short Service Commission (DSSC) Course 27 Aptitude Test.

Concise News reports that the Service called on applicants who sat for its Direct Short Service Commission (DSSC) Course 27 Aptitude Test to check www.joinnigeriannavy.com for the list of successful candidates.

Navy Director of Information, Commodore Suleman Dahun, announced this in a statement on Friday in Abuja.

Dahun urged successful candidates to report for interview at the Nigerian Navy Secondary School, Navy Town, Ojo, Lagos State from December 27 to January 10, 2020.

“The Interview will involve the screening of academic certificates and credentials, medical and physical fitness tests, written and oral examinations,” he said.

He said candidates were to come along with the following items; Original and photocopies of academic certificates and credentials including, first school leaving certificate.

Dahun said candidates are also to come with Senior Secondary School Certificates (WAEC, NECO others) with scratch cards for verification of results, adding that original copy of West African Examination Council Certificate is compulsory.

He said candidates should also come with certificates from tertiary institutions, Federal Ministry of Education authentication of foreign certificates, National Youth Service Corps (NYSC) Discharge/Exemption certificate and birth certificate/declaration of age.

Dahun said the candidates should equally come to the interview with National Identity Card/Acknowledgement Slip(mandatory requirement), writing materials (biro, pencil sharpener and eraser).

He said they are to come along with three pairs of white (unmarked) vests and navy blue shorts, a pair of white canvas shoes/trainers, two bed sheets and pillow cases, a set of cutlery and toiletries.

Dahun stated that the processes at the selection interview are free of charge, adding that candidates should be wary of scammers and refrain from giving money to any individual under any guise.

He warned that candidates who failed to report on December 28 would be disqualified.

To view the Nigerian Navy Recruitment 2019 lists of successful candidates, click here.

Better yet, find below as extracted:

RESTRICTED

LIST OF SHORTLISTED CANDIDATES FOR DSSC 27 SELECTION BOARD

Ser Reg No Name Department Remarks

(a) (b) (c) (d) (e)

ABIA STATE

1 . 0079520 Anosike Chidinma Elizabeth EDUCATION

2 . 0054366 Echem Ezechukwu Onyeabor MEDICAL

3 . 0081404 Ezeugo Gladys Mmirimma MEDICAL

4 . 0035009 John Victor Chisom EDUCATION

5 . 0034109 Michael Emmanuel Uzochukwu CHAPLAIN

6 . 0044983 Nwachukwu Chukwuma Godwin HYDROGRAPHY

7 . 0046078 Nwaru Kingsley ENGINEERING

8 . 0031436 Obuma Chijioke Kalu A & B

9 . 0047600 Ogbonnaya Amarachi Sylvia MUSIC

10 . 0056565 Okoro Akachukwu David MEDICAL

11 . 0088323 Orji Ijeoma Eunice HYDROGRAPHY

12 . 0084869 Orji Ogbonnaya Orji A & B

13 . 0050497 Samuel Collins Kasarachi ENGINEERING

14 . 0024574 Ugorji Daniel Nnemeka Logistics

15 . 0009241 Uwandu Chidinma Onyedikachi Information

ADAMAWA STATE

1 . 0028939 Abasiryu Zaman A & B

2 . 0015922 Ahmed Abdurrahman Alhaji LOGISTICS

3 . 0002400 Bello Tumba Abubakar INFORMATION

4 . 0000338 Benjamin Simon Ifara LOGISTICS

5 . 0068152 Charles Isaac Hyeltiuda ENGINEERING

6 . 0015116 Clement Nuhu LOGISTICS

7 . 0000112 Isa Abubakar Alkali LOGISTICS

8 . 0076165 Jackson Grace Mafindi SEAMAN

9 . 0032699 Lawrence Dangana ENGINEERING

10 . 0054481 Mathew George Bethuel ENGINEERING

11 . 0057937 Musa Falinyi Aaron ICT

12 . 0075710 Musa Maxwell Wakili ICT

13 . 0088857 Sani Zainab HRM

14 . 0068362 Sani-Jada Abdulkadir Mohammed ICT

15 . 0033064 Waziri Abubakar Logistics

AKWA IBOM STATE

1 . 0060113 Akpan Winifred Etim INFORMATION

2 . 0003076 Alfred Ubong Etim ENGINEERING

3 . 0088367 Archibong Elijah-Dave Godwin EDUCATION

4 . 0001712 David Utibe Bassey ENGINEERING

5 . 0029235 Eno-Eshiet Uduak INFORMATION

6 . 0087002 Etuk Beryl HRM

7 . 0043244 Eyo Eka Mfon HRM

8 . 0046278 Eyo Martyn Emmanuel MEDICAL

9 . 0072886 Isong Ephraim Emmah Legal

10 . 0059571 Ituen Abasiama Okon HYDROGRAPHY

11 . 0037250 Johnny Johnny Monday HYDROGRAPHY

12 . 0076354 Mbeh Akaninyene Sunday EDUCATION

13 . 0062196 Michael Ebenezer Tim A & B

14 . 0033891 Nkan Uyime Isaac MEDICAL

15 . 0084803 Okuk Utomobong Aniefiok MEDICAL

RESTRICTED

(a) (b) (c) (d) (e)

ANAMBRA STATE

1 . 0079129 Akonobi Jeffery Chidera Logistics

2 . 0075094 Aniekwena Obianuju Victoria LOGISTICS

3 . 0050114 Anisiji Chukwuka Zimuzor LOGISTICS

4 . 0053827 Egbobe Grace Mimi INFORMATION

5 . 0037615 Ezeani Ifunanya Peace MUSIC

6 . 0006472 Ezenwobi Chisom Joseph ICT

7 . 0000718 Ezeofor Obumneme LOGISTICS

8 . 0005365 Mbomson Patricia Ogechi EDUCATION

9 . 0024476 Nwankwo Samuel Ekene ICT

10 . 0012928 Obi Gerald Ugochukwu CHAPLAIN

11 . 0006092 Okafor Oluchukwu Jacqueline INFORMATION

12 . 0082412 Okeke Chigozie Ifejika ENGINEERING

13 . 0080895 Okoli Uchenna Franklin LOGISTICS

14 . 0084577 Onuorah Chibuzor Michael Legal

15 . 0075396 Oriaku Obinma Kelechi Sarah A & B

BAUCHI STATE

1 . 0079580 Adam Shurahbil Muhammed LOGISTICS

2 . 0010539 Adamu Jibrin ICT

3 . 0026378 Ahmad Ibrahim Ilyasu SPORTS/PT

4 . 0079217 Ayuba Christopher ENGINEERING

5 . 0035105 Bala Suleiman MEDICAL

6 . 0031428 Gideon Nuhu Landi EDUCATION

7 . 0014968 Jamil Mukhtar Tahir LOGISTICS

8 . 0026338 Kadiri Lydia Salla Legal

9 . 0031199 Nurudeen Yahaya Muhammed HRM

10 . 0013399 Richard Dogara Hakuri MEDICAL

11 . 0031214 Sabo Salisu Muhammad ICT

12 . 0071194 Shuaibu Uzairu HRM

13 . 0043078 Umar Mubarak Adam A & B

14 . 0012468 Yau Faisal Umar LOGISTICS

15 . 0010589 Yohanna Sarah Legal

BAYELSA STATE

1 . 0039594 Agele Kenneth Munachi ENGINEERING

2 . 0035897 Apu Tarearerebo Joyce A & B

3 . 0072894 Banigo Ronami Emmanuel LOGISTICS

4 . 0024760 Ebieri Favour Pagaibi HRM

5 . 0072380 Elamiene Priestley Ebibulouami ENGINEERING

6 . 0002311 Odogoro Oyinkuro Victor ENGINEERING

7 . 0032029 Ogeh Oghenerukevwe MEDICAL

8 . 0015952 Okosi Joseph Philip LOGISTICS

9 . 0029273 Owuna Otonte Seaman

10 . 0018377 Preye Cynthia Ochanya A & B

11 . 0000285 Preye Emmanuel Adah ICT

12 . 0003104 Timibitei Ebimobowei A & B

13 . 0060235 Ugo Abraham Tiekuro INFORMATION

14 . 0013965 Vincent Seiyefa Aondo ENGINEERING

15 . 0069129 Walton Anthony Tari Legal

BENUE STATE

1 . 0050930 Abah Ada Helen INFORMATION

2 . 0070011 Abah Anthony ICT

RESTRICTED

(a) (b) (c) (d) (e)

3 . 0087390 Agada Victoria Anyafiwa SEAMAN

4 . 0001009 Agbara Gracemary Stephen SEAMAN

5 . 0085994 Akpera Ambose Oraduen SEAMAN

6 . 0065635 Ejeh Joypeace EDUCATION

7 . 0085981 Ejeh Simon Adakole ENGINEERING

8 . 0071140 Gaga Chrysogonus Terpase INFORMATION

9 . 0023666 Gba-Aondo Kater Yonny ICT

10 . 0082744 Kaaie Kelvin Kator SEAMAN

11 . 0052624 Ngbede Frank Alhassan ICT

12 . 0089867 Okopi Emmanuel Michael CHAPLAIN

13 . 0048959 Owoicho John Ogbu LOGISTICS

14 . 0067035 Oyifioda Joy Eleyi A & B

15 . 0035195 Simon Oloche Matthew SEAMAN

BORNO STATE

1 . 0009256 Abdullahi Abubakar Abubakar ENGINEERING

2 . 0001879 Adam Abdulmumin SEAMAN

3 . 0016405 Adamu Warasima A & B

4 . 0006218 Ali Aisha Comfort A & B

5 . 0004572 Aribido Emmanuel Samuel EDUCATION

6 . 0001822 Audu Lawan Yusuf ICT

7 . 0000352 Bako Abba Umaru A & B

8 . 0025631 Butu Simfa Bumba ICT

9 . 0031000 Hyeladzira Yusuf Bwala EDUCATION

10 . 0067850 Mohammed Abubakar Abubakar ICT

11 . 0090599 Musa Satumari Robert MEDICAL

12 . 0070437 Said Yusuf Mililla HRM

13 . 0011362 Samuel Jabani Mainta ICT

14 . 0094975 Umar Maryam Shehu ICT

15 . 0014412 Wayuta Dauda Mshelia MEDICAL

CROSS RIVER STATE

1 . 0072282 Adeshi Obedience Sunday Beshieutu HRM

2 . 0073460 Agwu Joy Ogeyi EDUCATION

3 . 0081962 Anoh Thompson Valentine INFORMATION

4 . 0058247 Bassey Kingsley Okon EDUCATION

5 . 0005910 Bisong Simon Ojie CHAPLAIN

6 . 0070415 Ekara Dennis Mfah LOGISTICS

7 . 0043984 Elom Purity Enyency MEDICAL

8 . 0033611 George Sylvester Archibong ENGINEERING

9 . 0078878 Kekong Gilbert Akam A & B

10 . 0071365 Obi Stephen Ncha MUSIC

11 . 0070852 Ogar Christopher Ogar Legal

12 . 0063291 Ogban Promise Ogbor ENGINEERING

13 . 0019580 Ogon Cyril Ushie INFORMATION

14 . 0081675 Owai John Ernest HYDROGRAPHY

15 . 0056908 Umet Thankgod Edet Legal

RESTRICTED

(a) (b) (c) (d) (e)

DELTA STATE

1 . 0003061 Akponovo Foundation CHAPLAIN

2 . 0002212 Akporhonor Lucky Ochuko A & B

3 . 0070760 Ataikiru Vwoke Joan A & B

4 . 0032194 Ayomanor Ufoma LOGISTICS

5 . 0037927 Emuwemu Onoriode Adebayo MEDICAL

6 . 0090344 Ibede Feilix Othuke A & B

7 . 0088543 Ogbein Peace Udoka EDUCATION

8 . 0076934 Oghenero Joy Emuesiri Legal

9 . 0007693 Oju Eseoghene MEDICAL

10 . 0032408 Olisemenogor Chukwuma Luke ICT

11 . 0043831 Omatsone Mofe Precious HYDROGRAPHY

12 . 0063011 Omolu Maryann Nonyelum SEAMAN

13 . 0068378 Onaibe Kesiena HRM

14 . 0005237 Siza Emeka David LOGISTICS

15 . 0064576 Sologidi Eunice Funlayefa HRM

EBONYI STATE

1 . 0062476 Aroh Ifeanyichukwu William A & B

2 . 0095959 Chukwu Obasi Charles MEDICAL

3 . 0079060 Egwu Emmanuel Okpara LOGISTICS

4 . 0017080 Ejike Chikezie Nwakpa ICT

5 . 0002747 Eze Nneka Okoro INFORMATION

6 . 0079033 Ikwuegbu Eucharia Nnenna LOGISTICS

7 . 0003357 Innocent Godwin HRM

8 . 0094481 Njoku John Ositadimma EDUCATION

9 . 0031489 Nwigum Samuel Chigbo EDUCATION

10 . 0082396 Ogbuu Oti Christopher LOGISTICS

11 . 0086134 Oji Emmanuel Chukwuemeka LOGISTICS

12 . 0023813 Okoh Faustina Ukamaka INFORMATION

13 . 0063358 Orji Chigozie Martin HRM

14 . 0080198 Udokwu Ugochukwu Temple Ezinwa ENGINEERING

15 . 0039523 Uwakwe Onyebuchi Oko LOGISTICS

EDO STATE

1 . 0086954 Aigbepue Benedicta Osimhero MEDICAL

2 . 0027640 Akeme Isikheme Kenneth ICT

3 . 0034559 Amenawon Timothy Osesumen ICT

4 . 0014104 Ashava Adedoyin Stephen MUSIC

5 . 0024962 Azekhumen Sandra Adole ICT

6 . 0021334 Emalumhe Oluwadamilola Omoesi EDUCATION

7 . 0042970 Emonyon Oboseiye Favour HRM

8 . 0002114 Esabienlen Samuel Odianosen INFORMATION

9 . 0056160 Momoh Maryam Nil HRM

10 . 0033222 Ogoigbe Ivbi Jesusemen MEDICAL

11 . 0093161 Omiyi Favour Ebhosereme INFORMATION

12 . 0047775 Omokhuale Ehime ICT

13 . 0067341 Oyakhilome Wisdom Omoarebu SEAMAN

14 . 0002286 Samuel Aleoghena Itepu A & B

15 . 0004468 Ugwi Odion Oluwatomi EDUCATION

EKITI STATE

1 . 0050584 Afolabi Daniel Oluwafunmilade HYDROGRAPHY

2 . 0011992 Akomolafe Alfred Ololade Legal

RESTRICTED

(a) (b) (c) (d) (e)

3 . 0014904 Alufa Abayomi Emmanuel ICT

4 . 0007972 Ayodele Ayisola Anuoluwapo A & B

5 . 0007880 Dada Godsgift Enitan INFORMATION

6 . 0032332 Dosunmu Raphael Ayodeji A & B

7 . 0010247 Falana Stephen Olawale ENGINEERING

8 . 0036134 Familola Oluwagbenga Tosin EDUCATION

9 . 0066141 Femi Taye Damilola SEAMAN

10 . 0047458 Ogunleye Damilola Bisola MEDICAL

11 . 0015970 Ojo Oluwafifunmi Adeife Logistics

12 . 0086745 Ola-Oluwa Victor Oluwagbemileke Logistics

13 . 0038480 Oloruntoba Femi John EDUCATION

14 . 0068017 Omoniyi Oluwafemi Samuel CHAPLAIN

15 . 0076297 Oso Olasunkanmi Moses INFORMATION

ENUGU STATE

1 . 0085466 Abonyi Joseph Chidiebere ICT

2 . 0093375 Ani Blessing Medical

3 . 0032553 Chika Augustine Ositadinma Logistics

4 . 0084546 Eneh Francisca Chiamaka ICT

5 . 0081741 Eze Prince Obiora Logistics

6 . 0059663 Ezugwu Nwachukwu Bernard ENGINEERING

7 . 0033910 Ike Joseph Kosi Medical

8 . 0080779 Ngwu Innocent Tobechi A & B

9 . 0076564 Ngwu Glory Nkiruka ICT

10 . 0035471 Nwabueze Angela Ogechukwu LOGISTICS

11 . 0032938 Ogalla Modester Ginikachi LOGISTICS

12 . 0006261 Ogbodo Chukwuebuka Collins ENGINEERING

13 . 0063535 Okeke Augustina Chinecherem SPORTS/PT

14 . 0024624 Onu Emmanuel Nnaemeka Logistics

15 . 0036730 Tabansi Chijioke Kingsley ENGINEERING

FCT

1 . 0026616 Abdullahi Farida Umar Legal

2 . 0052728 Agbai Hezekiah Abiyah A & B

3 . 0003432 Bako David Diamond Logistics

4 . 0083875 Ibitomi John Oluleye A & B

5 . 0093000 Joshua Joel CHAPLAIN

6 . 0083784 Mamman Zainab Arziki EDUCATION

7 . 0067426 Salihu Idris Musa MEDICAL

8 . 0060201 Timothy Jethro Shekwonyadu A & B

9 . 0053914 Ubasi Oji Innocent ICT

10 . 0024953 Usman Sulaiman Eneye A & B

GOMBE STATE

1 . 0000812 Abdullahi Mujaheed Babayo ICT

2 . 0077545 Adamu Sadiq Galadima EDUCATION

3 . 0014941 Ahmed Mubarak A & B

4 . 0001146 Amodu Usman Faruk MEDICAL

5 . 0065879 Chaduma Mary Ajime ICT

6 . 0044644 David Yila Lakabra EDUCATION

7 . 0095585 Elam Bunabe Elkana LOGISTICS

8 . 0025900 Gada Prisca Yunana, Yambale LOGISTICS

9 . 0038581 Patrick Datheh Bello EDUCATION

10 . 0017818 Sani Ibrahim Sulaiman EDUCATION

RESTRICTED

(a) (b) (c) (d) (e)

11 . 0089344 Stanley Jemimah Ali EDUCATION

12 . 0030926 Usman Abubakar Muazu A & B

13 . 0013771 Waya Elizabeth EDUCATION

14 . 0053223 Yila Dinath Manu A & B

15 . 0028321 Yusuf Salomi Jalo A & B

IMO STATE

1 . 0054973 Alozie Prisca A & B

2 . 0042807 Amaechi Goodness Chizaram SEAMAN

3 . 0007847 Anele Chikadibia Viola INFORMATION

4 . 0046169 Emeh Henry Izuchukwu EDUCATION

5 . 0043862 Ezenagu Princess Ginika EDUCATION

6 . 0025479 George Chidera Caminus LOGISTICS

7 . 0003055 Ikejiofor Onyinye Emmanuella ENGINEERING

8 . 0007224 Maduka Chibueze Noel Legal

9 . 0039011 Nwawuba Christabel Ugochinyere A & B

10 . 0000987 Okeke Tochukwu Linus INFORMATION

11 . 0006373 Okoro Caleb Chigozie ICT

12 . 0082397 Onuoha Cinderella Chinonso MEDICAL

13 . 0087194 Onyeaghala Blessing Ogochukwu INFORMATION

14 . 0024690 Onyero Nnamdi Christian HRM

15 . 0078787 Opara Chinedu Julian CHAPLAIN

JIGAWA STATE

1 . 0066931 Abdullahi Aliyu EDUCATION

2 . 0089153 Abdullahi Nafiu Musa LOGISTICS

3 . 0063004 Adamu Muhammad Al-Amin MEDICAL

4 . 0067363 Ado Jibrin Ahmed ICT

5 . 0067216 Ahmed Abubakar Sani LOGISTICS

6 . 0026221 Aliyu Auwalu Idris SEAMAN

7 . 0075327 Ismail Ibrahim LOGISTICS

8 . 0069021 Lawal Aminu ENGINEERING

9 . 0003312 Sulaiman Abdulaziz Tijjani LOGISTICS

10 . 0027764 Suleiman Aminu Muhammad ICT

11 . 0036121 Usman Abdulrahman Wada A & B

12 . 0008343 Wada Khalid ICT

13 . 0000931 Yahaya Naziru Abbas MEDICAL

14 . 0030533 Yakubu Abubakar MEDICAL

15 . 0089450 Yusuf Bello ICT

KADUNA STATE

1 . 0006349 Ali Ibrahim Yazonom HRM

2 . 0005424 Bajeh Manasseh Zugwai LOGISTICS

3 . 0062141 Chinyio Shionwap Darius ICT

4 . 0014116 Chitumu Gambo George ENGINEERING

5 . 0054623 Dayyabu Nura A & B

6 . 0011594 Ibrahim Mannir LOGISTICS

7 . 0046366 John Kafes ENGINEERING

8 . 0010614 Nyako Ephraim Alhamdu ICT

9 . 0077600 Nyat James Victor A & B

10 . 0074044 Reuben Jacob Kashibayan LOGISTICS

11 . 0066146 Sofa Gwanzuwang Jonah Engineering

12 . 0084756 Suleiman Wesley Fumen INFORMATION

13 . 0008927 Sunday Rahab ICT

RESTRICTED

(a) (b) (c) (d) (e)

14 . 0092450 Tawon Geraldine INFORMATION

15 . 0025867 Umar Saidu Danlami LOGISTICS

KANO STATE

1 . 0021120 Abubakar Abdussamad Yunusa MEDICAL

2 . 0013629 Aliyu Abubakar Ahmad SEAMAN

3 . 0026307 Ibrahim Khalifa Aminu ICT

4 . 0029141 Ismail Mukhtar LOGISTICS

5 . 0052610 Kabir Lukman Nasarawa ENGINEERING

6 . 0000037 Labaran Shuaib ICT

7 . 0005306 Mohammed Khalipha Awwal LOGISTICS

8 . 0019560 Muhammad Anas Yahaya LOGISTICS

9 . 0058455 Muhammad Isah Danazumi EDUCATION

10 . 0003535 Musa Ibrahim Abdullahi A & B

11 . 0024905 Musa Yazeed Muhammed Education

12 . 0007713 Rayyan Bello Garba MEDICAL

13 . 0041111 Saeed Anas Halliru Logistics

14 . 0009593 Salisu Yusuf Ibrahim A & B

15 . 0000312 Yusuf Sagir Aminu SEAMAN

KATSINA STATE

1 . 0003070 Abdulhadi Nuraddeen Birchi LOGISTICS

2 . 0096031 Aliyu Murtala Farfaru LOGISTICS

3 . 0094965 Armayau Aminu EDUCATION

4 . 0028757 Gambo Anas LOGISTICS

5 . 0091109 Isah Abubakar EDUCATION

6 . 0026171 Junaidu Abdulsalam A & B

7 . 0047900 Lawal Sagir HYDROGRAPHY

8 . 0084767 Mohammed Umar ICT

9 . 0002080 Muhammad Abdulkadir Sanda ICT

10 . 0089065 Muhammed Bishir Rumah EDUCATION

11 . 0013682 Sani Abubakar ICT

12 . 0000275 Sani Mustapha EDUCATION

13 . 0017997 Tukur Usman Muhammad EDUCATION

14 . 0092879 Usman Ahmad Abubakar SEAMAN

15 . 0094507 Yahaya Anas Muhammad Logistics

KEBBI STATE

1 . 0092174 Abba Ibrahim Junju EDUCATION

2 . 0013705 Abubakar Mubarak Argungu EDUCATION

3 . 0092093 Bello Mubashir HYDROGRAPHY

4 . 0011501 Bello Sani ICT

5 . 0088046 Boye Abubakar Mohammed EDUCATION

6 . 0092724 Buhar Mubarak Nagodi EDUCATION

7 . 0094005 Buhari Umar Wali HRM

8 . 0009560 Haliru Suleiman Bena A & B

9 . 0023327 Lawal Hafiz EDUCATION

10 . 0009484 Musa Ashiru LOGISTICS

11 . 0003230 Saidu Shukura EDUCATION

12 . 0086866 Sani Abdulmalik EDUCATION

13 . 0091704 Shitu Yusuf IMAM

14 . 0068827 Umar Mohammed Awal Education

15 . 0078461 Yusuf Bello ICT

RESTRICTED

(a) (b) (c) (d) (e)

KOGI STATE

1 . 0054952 Abubakar Hamza Yunusa EDUCATION

2 . 0010320 Ajayi David Oluwatoyosi Oluwatoyosi INFORMATION

3 . 0071162 Akor Padre-Pio Benjamin HYDROGRAPHY

4 . 0056766 Ayah Joy Machenwu HRM

5 . 0002328 Ayodele Opeyemi Samuel ENGINEERING

6 . 0011955 Dauda Bilal Arome EDUCATION

7 . 0003621 Egbunu Martins Ojotu LOGISTICS

8 . 0077497 Ibrahim Labran ENGINEERING

9 . 0039223 Ibrahim Amidu SPORTS/PT

10 . 0082886 Ibrahim Muhammed Nasir LOGISTICS

11 . 0009180 Imammaliki Ahmadyasser Education

12 . 0024993 John Gloria SPORTS/PT

13 . 0003388 Julius Idakwo Atabor ENGINEERING

14 . 0076118 Oche Christopher Okoh ENGINEERING

15 . 0035245 Simon Ann Oyizah INFORMATION

KWARA STATE

1 . 0071493 Abodunrin Olateju Joshua LOGISTICS

2 . 0037158 Adeniyi Adeolu Peter A & B

3 . 0046357 Awotundun Oluwatosin Nathaniel EDUCATION

4 . 0050595 Bello Rukayat Folajomi LOGISTICS

5 . 0082724 Lasisi Mariam Bukola ENGINEERING

6 . 0092332 Moyosore Medinat Funke A & B

7 . 0074615 Muhammed Aminu LOGISTICS

8 . 0008360 Okunlola Ifedayo Stella LOGISTICS

9 . 0044895 Oladoyin Lateefat Oluwabukola EDUCATION

10 . 0061596 Olaosebikan Habibat Abiodun ICT

11 . 0054720 Owolabi Orisunayo Amos A & B

12 . 0081945 Popson Adetola Charity LOGISTICS

13 . 0043495 Shuaibu Aminat Damilola SEAMAN

14 . 0044309 Taiwo Yinka Olabode EDUCATION

15 . 0001394 Usman Mukhtar Dantala EDUCATION

LAGOS STATE

1 . 0070185 Adeyeye Adeshola Idowu ENGINEERING

2 . 0036664 Akerele Olabisi A & B

3 . 0009309 Erinfolami Bisola Busayo EDUCATION

4 . 0048929 Fadipe Adetutu Abosede EDUCATION

5 . 0065860 Hassan Abimbola Gboyega HRM

6 . 0024696 Jimoh Basit Olawale A & B

7 . 0054602 Ogungbamila Mercy Modupe HYDROGRAPHY

8 . 0073289 Onamade Samuel Oladapo ICT

9 . 0059257 Opeola Adedolapo Suliat EDUCATION

10 . 0027969 Oshin Oluwaseun Samuel A & B

11 . 0068580 Oyelade Joshua Segun LOGISTICS

12 . 0056429 Rotimi Raphael Oluwaseun INFORMATION

13 . 0035469 Sani Muhammed Murtalar EDUCATION

14 . 0071772 Yemaro Jacqueline Taye MEDICAL

15 . 0046262 Yusuf Ridwan Aremu LOGISTICS

NASARAWA STATE

1 . 0021835 Abdullahi Sambo Dauda Sambo ICT

RESTRICTED

(a) (b) (c) (d) (e)

2 . 0060032 Audu Juliana A & B

3 . 0001990 Dabo Hamidu LOGISTICS

4 . 0036606 Enoch Jeremiah A & B

5 . 0004139 Hussaini Kana ICT

6 . 0063793 Ibrahim Abdulsamiu Ishaq HYDROGRAPHY

7 . 0032028 Ikilama Manaen Abachini LOGISTICS

8 . 0095839 Isah Mohammed Bingila A & B

9 . 0039576 James Ekom Abaka INFORMATION

10 . 0067320 Moses Sunday Alu EDUCATION

11 . 0087378 Ocheme James Innocent LOGISTICS

12 . 0083201 Ombuganza Andrew Tsaku ENGINEERING

13 . 0018785 Osabo Jacob ENGINEERING

14 . 0045032 Rabiu Jamilu Musa ICT

15 . 0043227 Stephen Ogbole Daniel ENGINEERING

NIGER STATE

1 . 0095968 Aminu Umar Farouq ICT

2 . 0040096 Gimba Mahmud Shabafu ENGINEERING

3 . 0032746 Gimba Samson LOGISTICS

4 . 0078753 Ibrahim Mark Ndako ENGINEERING

5 . 0030238 Imrana Mohammed Habibat EDUCATION

6 . 0046521 Isyak Ibrahim Muhammad MEDICAL

7 . 0004891 Kabiru Umar A & B

8 . 0020907 Lawal Ibrahim ICT

9 . 0048154 Michael Catherine Shekwobadagami EDUCATION

10 . 0096077 Ndanusa Hassan Usman HRM

11 . 0000998 Saidu Musa INFORMATION

12 . 0062254 Shariff Hamza Barau EDUCATION

13 . 0000190 Umar Abdulrasheed Bala HRM

14 . 0009526 Usman Salihu Tyabo ICT

15 . 0035173 Zhitsu Mohammed EDUCATION

OGUN STATE

1 . 0047801 Abdulrahman Abdulazeez Bolarinwa LOGISTICS

2 . 0015120 Akinpelu Mariam Gbemisola SEAMAN

3 . 0009701 Akintola Abiola Sodiq Logistics

4 . 0047024 Fatai Adeniyi A MEDICAL

5 . 0011201 Ganzallo Abimbola Maria INFORMATION

6 . 0001295 Majolagbe Lawal Olaniyi MEDICAL

7 . 0064483 Martins Anthony Olaleye HRM

8 . 0001482 Musiliu Idris Adejobi SEAMAN

9 . 0031472 Odediran Rasaq Obalola Logistics

10 . 0040807 Oguntade Babatunde Dimeji EDUCATION

11 . 0053770 Okuneye Moyosola Peace INFORMATION

12 . 0002388 Opaleye Oluwaseyi Temitope LOGISTICS

13 . 0049400 Osoba Adebimpe Teniola EDUCATION

14 . 0094496 Oyesanya Abiodun Emmanuel CHAPLAIN

15 . 0091900 Sorungbe Seun John Logistics

ONDO STATE

1 . 0009810 Ajibolade Odunayo Vivian Legal

2 . 0028908 Akinbadewa Oluwabunmi Victoria EDUCATION

3 . 0001572 Alabi Aanuoluwapo Gloria LOGISTICS

4 . 0079738 Alasan Maria Temitope INFORMATION

RESTRICTED

(a) (b) (c) (d) (e)

5 . 0056920 Dally Tomilayo Lukman Legal

6 . 0035353 Elenikowa Aina Teniola LOGISTICS

7 . 0047665 Fagbemi Ayomide Fiyinfoluwa ICT

8 . 0048566 Obajolu Modupe Victoria A & B

9 . 0038769 Odolofin David Pelumi Education

10 . 0060392 Ogunebanmi Juwon Sunday INFORMATION

11 . 0051951 Olapade Mopesola Monica MEDICAL

12 . 0043325 Olatimehin Igbekele LOGISTICS

13 . 0071838 Olowoleye David Oluwasesan INFORMATION

14 . 0050681 Omooba Oluwagbemi Opeyemi HYDROGRAPHY

15 . 0003218 Tugbiyele Temitope O EDUCATION

OSUN STATE

1 . 0003880 Abdulazeez Abdulganiyu Logistics

2 . 0058517 Abdulsalam Oluwaseun Abdullahi LOGISTICS

3 . 0030666 Adebayo Temitayo Gideon LOGISTICS

4 . 0065892 Ademola-Ojo Victoria Oyinade A & B

5 . 0039383 Awotile Dele Babatomide MEDICAL

6 . 0026152 Awoyale Victor Adeniyi A & B

7 . 0055759 Daniel Emmanuel Seun ENGINEERING

8 . 0028907 Iskilu Nafisat Alake MEDICAL

9 . 0000113 Ogunkunle Babatunde Timilehin HYDROGRAPHY

10 . 0031979 Olajide David Oluwatoosin LOGISTICS

11 . 0024344 Oluwatodimu Olabanji Johnson INFORMATION

12 . 0073643 Oluwuyi Opeyemi Olusayo EDUCATION

13 . 0036797 Oyewusi Ademola Oke ICT

14 . 0069592 Saliu Kehinde A & B

15 . 0028504 Sarumi Quadri Opeyemi ICT

OYO STATE

1 . 0001067 Afolabi Sodiq Olalekan SPORTS/PT

2 . 0092990 Ajagbe Israel Kayode ENGINEERING

3 . 0023883 Alagbe Olusola Matthew A & B

4 . 0095163 Bankole Mutiu Adeyinka A & B

5 . 0023348 Ogundipe Omolara Florence INFORMATION

6 . 0021287 Ojewola Olufunsho Abiola LOGISTICS

7 . 0028468 Ojo Babatunde Samson SEAMAN

8 . 0005522 Oladele Halimat Olajumoke Legal

9 . 0003096 Olubode David Oluwatobi Logistics

10 . 0018002 Onireti Stephen Olaniyi ENGINEERING

11 . 0015793 Popoola Michael Bidemi LOGISTICS

12 . 0022502 Raji Mariam Bolanle A & B

13 . 0009847 Shittu Ganiyu Folawiyo LOGISTICS

14 . 0084319 Sulaiman Mahmud Adeniyi LOGISTICS

15 . 0022420 Sulaiman Suliyat Oluwatosin Medical

PLATEAU STATE

1 . 0090589 Abubakar Salisu Pam EDUCATION

2 . 0031735 Ago Emmanuel Dodo CHAPLAIN

3 . 0047488 Ahmad Abdullahi Wase EDUCATION

4 . 0040518 Audu Pangna Talko SEAMAN

5 . 0063934 Datiri Aaron Dauda HRM

6 . 0003439 Godfrey Daniel Nanven ICT

7 . 0014685 Kankimes Alghazali Mohammed LOGISTICS

RESTRICTED

(a) (b) (c) (d) (e)

8 . 0048187 Mangai Sagai Bitrus ICT

9 . 0033426 Pam Maryann Davou LOGISTICS

10 . 0063627 Pandur Gunat Samuel ICT

11 . 0003365 Pirfa Hassan HRM

12 . 0040069 Sukumkya Reuben Titus MEDICAL

13 . 0075530 Sumba Joshua Awuriya LOGISTICS

14 . 0086111 Yusuf Bamle Kyemang MEDICAL

15 . 0085401 Zakariah Dorcas Mitong ICT

RIVERS STATE

1 . 0078334 Bela – Zabe Caroline EDUCATION

2 . 0066184 Elenwo Chisa Grace LOGISTICS

3 . 0054517 Enoch Peace Tamunosiki HRM

4 . 0032286 George Charles David ENGINEERING

5 . 0011662 Ishiagwoh Ukeni Unique LOGISTICS

6 . 0019668 Jonathan Isephode Godpower HYDROGRAPHY

7 . 0046483 Kelvin Kelvin Tamunotonye EDUCATION

8 . 0032557 Miebaka Miebaka Allwell A & B

9 . 0050812 Nagbi Israel Tombari MEDICAL

10 . 0056626 Nwala Chituka Favour EDUCATION

11 . 0094497 Nwiwe Thankgod Kelechi EDUCATION

12 . 0088983 Oforibo Praise John Aminadoki ICT

13 . 0067376 Oke Sonaayee David MEDICAL

14 . 0023692 Progress Royal ENGINEERING

15 . 0025430 Sekibo Comfort Legal

SOKOTO STATE

1 . 0084120 Abdulrahman Abubakar HYDROGRAPHY

2 . 0011153 Abdulsalam Yusuf Mukhtar A & B

3 . 0057045 Abdulwahab Muniru ICT

4 . 0060951 Abubakar Sufiyanu Spawa EDUCATION

5 . 0084448 Abubakar Isah HRM

6 . 0014441 Ahmad Buhari ICT

7 . 0086114 Alhaji Garba Abdullahi Logistics

8 . 0078936 Aliyu Mubarak EDUCATION

9 . 0021872 Aminu Abbas ENGINEERING

10 . 0056894 Babayo Shuaibu Mohammed Education

11 . 0071566 Jibril Mubarak Idris EDUCATION

12 . 0029368 Muhammad Ahmad Usman EDUCATION

13 . 0091165 Muhammad Anas Hassan A & B

14 . 0028637 Tasiu Muhammad Kallamu MEDICAL

15 . 0091193 Usman Ismail Umar EDUCATION

TARABA STATE

1 . 0006201 Ali Abubakar Bukar Logistics

2 . 0021617 Danjuma David Ibenscansho ICT

3 . 0066237 Garba Surajo ICT

4 . 0059720 Godwin Onuh ENGINEERING

5 . 0072457 Iliya Abari Kyani ICT

6 . 0000209 Iliyasu Youngkumaphew EDUCATION

7 . 0030339 Isah Auwal Tobi Education

8 . 0081849 Kaigama Gaius Geoffrey EDUCATION

9 . 0009519 Markus Caleb ICT

10 . 0012612 Melle Anthony Chidoku LOGISTICS

RESTRICTED

(a) (b) (c) (d) (e)

11 . 0068376 Solomon Ebenezer EDUCATION

12 . 0054643 Tusse Ikhiramata Terwase A & B

13 . 0091077 Usman Musa Gabriel EDUCATION

14 . 0064191 Vyonku Wama Favour Seaman

15 . 0073242 Yunusa Muhammad INFORMATION

YOBE STATE

1 . 0065688 Abdullahi Ali Alhaji Education

2 . 0089473 Adamu Inuwa ICT

3 . 0007085 Ahmad Abubakar Mukhtar MEDICAL

4 . 0065049 Auta Adamu Matthew LOGISTICS

5 . 0006186 Auwalu Bashir Tabako EDUCATION

6 . 0007379 Baidom Emmanuel Eneji ENGINEERING

7 . 0073824 Garba Muhammad ICT

8 . 0010476 Ibrahim Abdulrasheed ICT

9 . 0076758 Lawal Abdulhafiz HRM

10 . 0049593 Manu Imam Alghazzali SEAMAN

11 . 0027159 Mohammed Abdullahi HRM

12 . 0079665 Mohammed Nuhu ICT

13 . 0005420 Nasidi Umar Muhammed HRM

14 . 0032168 Sadau Mohammed Ibrahim LOGISTICS

15 . 0088852 Sani Ismail Gimba A & B

ZAMFARA STATE

1 . 0088736 Abdullahi Abdullahi Alhaji SEAMAN

2 . 0024243 Abubakar Zakariya EDUCATION

3 . 0044982 Aliyu Aminu Yusuf ICT

4 . 0066340 Gusau Mohammad Yahaya LOGISTICS

5 . 0031739 Ibrahim Ishaq HYDROGRAPHY

6 . 0042842 Idris Zaharadeen MEDICAL

7 . 0066529 Mohammed Yahaya Logistics

8 . 0078290 Muktar Aliyu Ammani MEDICAL

9 . 0058056 Musa Ash’Habu EDUCATION

10 . 0046104 Mustapha Yasir Anka HRM

11 . 0023623 Saleh Abbas MEDICAL

12 . 0001771 Sani Ahmad Logistics

13 . 0014898 Wada Nuruddeen Usman Logistics

14 . 0018794 Yahaya Ibrahim HYDROGRAPHY

15 . 0048450 Yusuf Bello MEDICAL